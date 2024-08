Unbekannte Täter haben zwei Minibagger, einen Radlader und einen Anhänger von einer Baustelle in Magdeburg gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.

Diebstahl in Magdeburg

Unbekannte haben zwei Minibagger, einen Radlager und einen Anhänger von einer Bausatelle in Magdeburg gestohlen.

Magdeburg. - Am Dienstagvormittag ist der Polizei ein Diebstahl von der Baustelle in der Wilhelm-Kobelt-Straße in Magdeburg gemeldet worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter zwei Minibagger, einen Radlader sowie einen Anhänger. Es sei ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden, wie die Polizei mitteilte.

Die Bauarbeiten ruhten den Angaben zufolge für rund drei Wochen, sodass sich der mögliche Tatzeitraum vom 27. Juli bis zum 20. August 2024 erstreckt.

Wer Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/5463295 zu melden.