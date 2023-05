Zehntausende Euro - so viel erbeutete ein maskierter Mann aus der Paracelsus-Apotheke in der Halberstädter Straße in Magdeburg. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen der Tat und Hinweisen zum Täter und seiner Flucht. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Diebstahl ist es am späten Dienstagnachmittag in der Halberstädter Straße in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach betrat der mutmaßliche Dieb zunächst über den normalen Eingangsbereich die Apotheke, ging in ein Hinterzimmer, nahm dort das Bargeld an sich und verschwand anschließend über ein Fenster aus dem Gebäude. Es wurden Zehntausende Euro gestohlen.

Zeugen beschrieben ihn folgendermaßen:

- männlich

- 1,80 Meter groß

- Bekleidung: weißer Maleranzug, dunkle Jacke, schwarzer Rucksack, schwarze Sturmhaube, rot-weiße Handschuhe

Die Polizei bittet um Hinweise zu Täter, Tat, Fluchtweg oder Fluchtfahrzeug unter der Rufnummer 0391-5463295.