Magdeburg. - Eine 90-jährige Frau ist am Dienstagvormittag in Magdeburg Opfer von Trickdieben geworden. Nach Angaben der Polizei gab sich ein Mann als Handwerker aus, um Bargeld und Schmuck zu stehlen.

Gegen 11.15 Uhr habe ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau am Faßlochsberg geklingelt, so die Polizei. Er habe sich als Handwerker vorgestellt, ohne jedoch seinen Namen zu nennen oder sich auszuweisen.

Der Mann habe angegeben, Zählerstände in der Wohnung ablesen zu wollen. Gemeinsam mit der 90-Jährigen habe er sich in das Badezimmer und die Küche begeben und dort scheinbar Heizungen und Wasserleitungen überprüft. In der Küche habe er dann die Tür größtenteils geschlossen und die Frau stetig abgelenkt.

Hat unangekündigter Handwerker Schmuck gestohlen?

Nach einer Weile habe er die Wohnung dann unverrichteter Dinge wieder verlassen. Die Magdeburgerin habe dann ihre Wohnung überprüft und feststellen müssen, dass Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Goldschmuck nicht mehr auffindbar waren, so die Polizei.

Nun vermutet sie, dass der unangekündigte Besuch des vermeintlichen Handwerkers im Zusammenhang mit dem Fehlen der Wertgegenstände steht.

So beschreibt die Polizei den Mann:

schwarzer Schnurrbart

schwarze Haare

dunkle Bekleidung

südländischer Phänotyp

spricht gebrochen Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 bei der Polizei zu melden.