Magdeburg/vs - Bislang noch unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen, 30. November, in ein Möbelgeschäft in der Wasserkunststraße in Magdeburg eingebrochen und entwendeten mehrere Geldkassetten mit Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.

Nach aktuellen Erkenntnissen brachen drei männliche Personen gegen 1.45 Uhr in das Möbelgeschäft ein. Hierbei hebelten die Täter gewaltsam eine Schaufensterscheibe des Möbelhauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Danach begaben sich die Täter zum Kassenbereich des Möbelhauses und brachen dort ebenfalls gewaltsam zwei Schränke auf. In den Schränken befanden sich mehrere Geldkassetten, welche durch die Täter geklaut wurden. Gegen 3.15 Uhr flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeugen, welche Hinweise zum besonders schweren Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.