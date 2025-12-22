Ein Mann hat in Magdeburg versucht, die Münzbox eines Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Bei der Suche nach dem Täter bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Täter scheitert an Münzbox-Schloss: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Ein Mann versuchte, die Münzbox eines Staubsaugerautomaten in Magdeburg aufzubrechen.

Magdeburg. – Bereits am 6. April 2025 hat ein Mann versucht, die Münzbox eines Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle am August-Bebel-Damm in Magdeburg aufzubrechen, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der Mann in der Zeit zwischen 18.24 und 19.38 Uhr das Vorhängeschloss des Automaten aufbrechen. Sein Versuch sei jedoch an einem zusätzlichen Schloss gescheitert.

Die Polizei Magdeburg sucht nach diesem Mann. (Foto: Polizei)

Zudem war das Kennzeichen an seinem Pkw gestohlen, so die Polizei weiter.

Wer erkennt den Mann auf dem Überwachungsbild und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Münzbox-Diebstahl August-Bebel-Damm" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.