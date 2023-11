Magdeburg/VS - Ein Mann ist am Freitagabend mit einem auffälligen Preisschild durch Magdeburg gelaufen. Das machte eine Polizeistreife neugierig. Zurecht, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach wurden die Polizisten am Hauptbahnhof Magdeburg auf den 32 Jahre alten Mann aufmerksam. Er habe eine Strickjacke getragen, an der noch das Preisschild gebaumelt habe. Die Beamten sprachen ihn daraufhin an und bemerkten offenbar weiteres Diebesgut an ihm.

Auf der Polizeiwache seien sehr hochwertige Schuhe, ein Schal, die Strickjacke und ein Trainingsanzug im Wert von 800 Euro gefunden worden, heißt es. Den Mann, der schon mehrfach wegen Diebstahls polizeilich bekannt war, erwarte nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.