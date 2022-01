Diebstahl von Autohof in Magdeburg

In Magdeburg haben Unbekannte ein Fahrzeug und einen Anhänger gestohlen.

Magdeburg (vs) - In den Tagen vor dem 11. Januar entwendeten unbekannte Täter auf einem Autohof im Stadtteil Reform in Magdeburg ein Fahrzeug und einen Anhänger.

Ein 48-jähriger Mitarbeiter eines Autohofes stellte fest, dass ein blauer VW Multivan und ein Pkw-Anhänger nicht mehr auf dem Gelände standen. Es ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter sich Zugang zum Gelände verschafft haben und das Fahrzeug und den Anhänger auf unbekannte Art und Weise entwendeten.

Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Samstagabend, 8. Januar bis zum Montagmorgen, 10. Januar. Die Magdeburger Polizei wurde daraufhin über den Diebstahl informiert und leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug und dem Anhänger ein.