Ein dramatischer Rettungseinsatz ereignete sich in Magdeburg, als ein 78-jähriger Mann bewusstlos in der Elbe trieb. Die Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um ihn zu retten.

Rettungsaktion in Magdeburg: Bewusstloser Mann aus der Elbe gerettet

Die Wasserschutzpolizei hat in Magdeburg einen bewusstlosen und unterkühlten Mann aus der Elbe gezogen, der hilflos im Wasser trieb. Symbolbild:

Magdeburg/DUR. - Ein hilfloser Mann trieb am Sonntagmorgen plötzlich in der Elbe in Magdeburg, nahe dem Lokal "Mückenwirt", und löste damit eine Rettungsaktion aus. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Dramatische Rettung in der Elbe

Demnach trieb der Mann bei gut zwei Grad Wassertemperatur in der Elbe und war nicht mehr ansprechbar. Ein Beamter der Wasserschutzpolizei sei anschließend zwischen der Stern- und der Hubbrücke in Magdeburg ins Wasser gesprungen und soll ihn ans Ufer gezogen haben.

Dort habe der 78 Jahre alte Magdeburger sein Bewusstsein wiedererlangt. Anschließend kam er wegen Unterkühlung zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus.

Einsatz bei eisigen Temperaturen

Außer der Wasserschutzpolizei eilten die Berufsfeuerwehr Magdeburg, der DLRG und die Magdeburger Polizei zum Einsatz.