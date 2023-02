Ein 33 Jahre alter Spaziergänger ist am Neustädter See in Magdeburg von drei Kriminellen niedergeschlagen und beraubt worden. Wer kann Hinweise geben?

Geschlagen und beklaut in Magdeburg: Bande raubt 33-Jährigen am Neustädter See aus

Eine Bande von drei Männern hat am Neustädter See in Magdeburg einen 33-jährigen Spaziergänger niedergeschlagen und ausgeraubt. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen der Tat und Hinweisgebern. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Mann aus Magdeburgist am späten Dienstagnachmittag von drei Männern am Neustädter See angegriffen und ausgeraubt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach spazierte der 33-jährige Magdeburger am Seeufer entlang, als er dort gegen 18 Uhr von der Bande angesprochen wurde. Die drei Männer forderten in gebrochenen Deutsch die Herausgabe von Bargeld, heißt es. Als der 33-Jährige dies verneinte, schlug offenbar einer der Täter mit seinem Ellenbogen zu, woraufhin der 33-jährige Magdeburger zu Boden gestürzt sein soll. Ein Krimineller klaute allem Anschein nach im Anschluss die Geldbörse des Opfers aus seiner Hosentasche. Dann soll sich die Bande zu Fuß in Richtung des Wohngebietes abgesetzt haben.

So werden die drei Täter beschrieben:

- männlich

- arabischer Phänotyp

- 16 bis 20 Jahr alt

- kurze dunkle Haare

- sprachen Deutsch mit Akzent

- dunkel gekleidet

- Haupttäter trug Kapuzenpullover

Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen und Hinweise auf Tat oder Täter unter der Rufnummer 0391-5463295.