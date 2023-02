Magdeburg (vs) - In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (02. Februar 2023) entwendeten unbekannte Täter zwei Nissan Quashqai aus dem Bereich des Hanns-Eisler-Platzes.

Beide Fahrzeuge wurden am Mittwoch ordnungsgemäß im Bereich des Hanns-Eisler-Platzes geparkt, wie die Polizei berichtet. Am Donnerstagmorgen bemerkten die Halter, dass ihre Fahrzeuge, ein Nissan Quashqai in blau (Baujahr 2019) bzw. ein Nissan Quashqai in schwarz (Baujahr 2017) durch unbekannte Täter entwendetet wurden und informierten unmittelbar die Polizei über die Diebstähle.

Die Polizei leitete ihrerseits entsprechende Fahndungsmaßnahmen sowie ein Ermittlungsverfahren ein. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Zeuge, welche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib der beiden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.