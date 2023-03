Während einer Wohnungsdurchsuchung am Schellheimerplatz in Magdeburg entdeckte die Polizei laut einer Pressemitteilung mehrere Waffen und unterschiedliche Drogen.

Waffen- und Drogendepot am Schellheimerplatz in Magdeburg gefunden

In Magdeburg machte die Polizei während einer Wohnungsdurchsuchung einen größeren Fund an Drogen und Waffen.

Magdeburg (vs) - In Magdeburg hat die Polizei am Mittwoch ein Drogen- und Waffenversteck ausgehoben. Die Kriminalpolizei des Polizeireviers Magdeburg durchsuchte gegen 8.30 Uhr unter Hinzunahme eines Rauschgiftspürhundes eine Wohnung nahe des Schellheimerplatzes. Der 48-jährige Wohnungsinhaber und gleichzeitig Beschuldigte stand im Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Die Ermittler fanden in der Wohnung eine Vielzahl an Betäubungsmitteln, darunter circa ein Kilo Amphetaminpaste, circa 80 Ecstasy-Tabletten und circa 25 Gramm Cannabis sowie dazugehöriges Verpackungsmaterial und Feinwaagen. Weiterhin befanden sich mehrere Waffen, darunter Schreckschusswaffen, Messer und ein Elektroschocker, in der Wohnung.

Die Ermittler nahmen den Beschuldigten vorläufig fest und führten ihn anschließend im Amtsgericht Magdeburg vor. Der zuständige Richter verkündete einen Haftbefehl, sodass der 48-Jährige noch am gleichen Tag in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Weitere Ermittlungen dauern an, so die Polizei.