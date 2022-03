Drogenfund im Magdeburger Hauptbahnhof: Gesuchter Mann von Polizei festgenommen

Wegen einer polizeilichen Kontrolle der Personalien am Montagmorgen wurde ein 31-jähriger Mann von der Polizei in Magdeburg abgeführt.

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 07. März 2022, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Magdeburger Hauptbahnhof gegen 14.00 Uhr einen 31-jährigen Mann. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde.

Laut Bundespolizei Magdeburg wurde der Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2.100 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen verurteilt.

Da er weder die Geldstrafe beglichen, noch sich dem Haftantritt gestellt hatte, erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen diesen daraufhin fest und brachten ihn zunächst zur Dienststelle auf Bahnsteig 1 mit.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Gesuchten einen Joint sowie mehrere Cliptütchen mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er an die Justizvollzugsanstalt Burg übergeben.