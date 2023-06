In Magdeburg und Leipzig ist es zeitgleich zu einer Razzia mit Durchsuchungen von sechs Häusern gekommen. Die Polizisten fanden große Mengen Drogen - und nahmen zwei mutmaßliche Drogendealer fest.

Razzia in Magdeburg: Sechs Häuser durchsucht - zwei Männer festgenommen

Durchsuchungen im Drogenmilieu: Polizisten haben bei einer Razzia in Magdeburg und Leipzig sechs Häuser durchsucht und dabei nicht nur eine riesige Menge Drogen und Beweismittel gefunden, sondern auch zwei Verdächtige festgenommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Bei einer Razzia im Rauschgiftmilieu sind am Dienstag in Magdeburg und Leipzig mehrere Objekte durchsucht und zwei Männer festgenommen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach richteten sich die Ermittlungen der Beamten gegen fünf Männer im Alter von 24 bis 37 Jahren, die im Verdacht stehen sollen mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Darum hätten die Einsatzkräfte sechs Objekte durchsucht. Zwei der durchsuchten Objekte befinden sich in der sächsischen Stadt Leipzig.

Razia in Magdeburg: Polizei findet jede Menge Drogen

Im Rahmen der Durchsuchungen sollen mögliche Beweismittel in Form von Computertechnik, Utensilien, Bargeld in fünfstelliger Höhe und 4 Kilo Marihuana, über 5 Kilo Haschisch, über 6 Kilo Amphetamine, 900 Gramm Ecstasy und über 3 kristalline Substanzen sichergestellt.

Zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren wurden außerdem vorläufig festgenommen. Die mutmaßlichen Drogendealer wurden in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überführt.