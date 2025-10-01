Aus einer Drogerie in Magdeburg ist Babynahrung gestohlen worden. Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Tatverdächtigen.

Babynahrung aus Magdeburger Drogerie geklaut: Wer kennt diesen Mann (Fotos im Text)

Die Polizei in Magdeburg sucht einen Mann, der aus einer Drogerie Babynahrung gestohlen haben soll.

Magdeburg. - Bereits am 24. und 26. Juni 2025 soll ein bislang unbekannter Mann Babynahrung aus einer Drogerie am Hans-Eisler-Platz in Magdeburg gestohlen haben, teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte habe an den beiden Tagen Babynahrung aus dem Regal genommen und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Nun fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Babynahrung in Magdeburg gestohlen: Wenn kennt den Mann im roten T-Shirt? (Foto: Polizei)

Dieser Mann wird verdächtigt, Babynahrung in einer Magdeburger Drogerie entwendet zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt die abgebildete Person und/oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Diebstahl von Babynahrung" unter der Telefonnummer 0391/546-32 95 entgegen.