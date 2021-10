Durch angekipptes Fenster: Junge Magdeburgerin von Einbrecher geweckt

Die Polizei ermittelt in Magdeburg nach einem Einbruch in der Altstadt.

Magdeburg - (vs) Am Freitag gegen 2.45 Uhr informierte eine 35-jährige Magdeburgerin die Polizei darüber, dass wenige Minuten zuvor ein unbekannter Mann ihre Wohnung im Erdgeschoss betreten habe.

Durch Geräusche in ihrer Wohnung in der Magdeburger Altstadt sei sie geweckt worden, schilderte die Geschädigte ihr Erlebnis. Als sie das Licht anmachte, um sich umzuschauen, sah sie, wie der Tatverdächtige durch das offene Küchenfenster flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Tatverdächtige das gekippte Fenster und konnte so in die Wohnung gelangen. Es wurde nichts entwendet. Am Tatort ließ der Tatverdächtige drei Tüten mit Bekleidung zurück. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Tatort Spuren.

Wie Sie solche Einbrüche verhindern können

Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber – geschlossen werden, damit sie nicht sofort Ihre Abwesenheit signalisieren.

