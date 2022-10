Im Magdeburger Stadtteil Alt Rothensee ist ein Alkohol-Dieb in einem Getränkemarkt offenbar auf eine Mitarbeiterin losgegangen und wurde dann durch Zeugen gestellt. Der 49 Jahre alte Mann war in dem Geschäft bereits bekannt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zeugen eines Diebstahls haben am Freitagmittag einen Langfinger in einem Getränkemarkt im Magdeburger Stadtteil Alt Rothensee gestellt. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hatte zuvor eine Mitarbeiterin des Getränkemarkts einen Mann wiedererkannt, bei dem sie in den Tagen zuvor mehrere Diebstähle von Alkohol in ihrer Filiale beobachtet hatte. Bei einem dieser Diebstähle soll er sogar einen Stock gegen die Mitarbeiterin erhoben haben.

Mit Hilfe couragierter Zeugen soll der 49-jährige Dieb schließlich festgehalten worden sein. Die Polizei übernahm offenbar den Mann anschließend. Der Mehrfach-Dieb muss sich nun für seine Taten verantworten.