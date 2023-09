Ein aufmerksamer Magdeburger hat einem französischen Autodieb die Tour in Magdeburg vereitelt. Der hatte zuvor mit einem Handy in mehrere Fahrzeuge hineingeleuchtet.

Durch Zeugen vereitelt: Französischer Autodieb geht auf Beutezug in Magdeburg

In Autos geleuchtet

Ein französischer Autodieb ist in Magdeburg auf Beutefang gegangen. Er leuchtete zuvor mit seinem Handy in Fahrzeuge. Dies bemerkte ein aufmerksamer Zeuge. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein französischer Langfinger ist der Polizei am frühen Mittwochmorgen in Magdeburg ins Netz gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach hatte zuvor ein Magdeburger beobachtete, wie mehrere Menschen in der Diesdorfer Straße mit einem Handy in mehrere Autos hineinleuchteten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie im Bereich der Seehäuser Straße einen Toyota mit französischem Kennzeichen, der sich als erst vor zwei Tagen in Paris gestohlen herausstellte.

Bei der Kontrolle des französischen Fahrers und seinen Beifahrers fanden die Polizisten im Auto gleich mehrere Smartphones und eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die beiden Männer festgenommen und ermittelt in dem Fall.