Nachdem die EC-Karte einer Frau in Egeln im Salzland gestohlen wurde, hob eine mutmaßliche Betrügerin Geld von dem fremden Konto ab und ging im Magdeburger Alleecenter mit der Geldkarte shoppen. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach der Frau.

Fahndung der Polizei: Eine Frau hat offenbar erst Geld mit einer fremden EC-Karte in Egeln abgehoben und ist anschließend im Magdeburger Alleecenter mit der Geldkarte einkaufen gegangen. Symbolbild:

Magdeburg/Egeln (vs) - Eine mutmaßliche Betrügerin hat offenbar bereits am 16. Juni mit einer in Egeln gestohlenen EC-Karte für fast 1000 Euro im Magdeburger Alleecenter eingekauft. Dies teilt die Polizei mit und fahndet nun nach der Frau.

Demnach soll der eigentlichen Karteninhaberin dadurch ein großer Schaden entstanden sein. In Egeln soll die mutmaßliche Betrügerin zuvor an einem Bankautomaten Bargeld abgenommen haben.

Nach dieser Frau fahndet sie Polizei in diesem Zusammenhang:

Diese Frau soll mutmaßlich im Magdeburger Alleecenter mit einer in Egeln gestohlenen EC-Karte geshoppt haben. Foto: Überwachungskamera/Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Tat oder der Täterin mitteilen können, sich unter der Rufnummer 03471-3790 zu melden.