Diebe durchwühlen 17 Keller in Magdeburg - aus diesem kuriosen Grund

Auf dieses kuriose Diebesgut hatten es Einbrecher in Magdeburg-Reform abgesehen. Dort durchwühlten sie 17 Kellerabteile. Symbolbild:

Magdeburg/VS - Zu Einbrüchen in mehrere Kellerabteile ist es am frühen Dienstagmorgen in 17 Kellerabteilen im Magdeburger Stadtteil Reform gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach ertappte die Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren auf frischer Tat. Zuvor hatten sie offenbar 17 Kellerabteile aufgebrochen, um Weihnachtsschmuck zu stehlen.

Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.