Bei einem Einbruch in einem Haus in Magdeburg sind zwei lange Messer, sogenannte Macheten, gestohlen worden. Diese Gegenstände fallen nicht unter das Waffengesetz. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus mit ganz besonderem Diebesgut ist es am Freitag im Lemsdorfer Weg in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach gelang es den Tätern die Wohnungstür im Mehrfamilienhaus aus den Angeln zu heben und sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen. In der Wohnung seien sämtliche Räume durchsucht und nach bisherigen Erkenntnissen auch zwei Machten entwendet worden.

Diese langen Messer gelten entgegen der öffentlichen Wahrnehmung nicht als Waffen, sondern vor dem Gesetz als Werkzeuge.

Die Polizei ermittelt.