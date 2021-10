Einbrecher haben es in Magdeburg auf Bargeld abgesehen

In Magdeburg sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Alt-Olvenstedt eingebrochen. Sie wollten Bargeld.

In Magdeburg fahndet die Polizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Magdeburg - (vs) Der Einbruch sei vom Besitzer des Eigenheims am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet worden, erklärte am Freitag eine Reviersprecherin.

Die bislang unbekannten Täter hatten gewaltsam ein Fenster des Hauses aufgebrochen und sich hierdurch Zutritt verschafft. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke, sagte die Polizeisprecherin weiter.

Spuren wurden gesichert

Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Eine genaue Schadensauflistung stehe noch aus. Die Spurensuche und –sicherung übernahm der Kriminaldauerdienst. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.