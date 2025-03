Die Polizei Magdeburg hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Tatverdächtige gefasst. Sie werden beschuldigt, zuvor in einen Supermarkt in Buckau eingebrochen zu sein.

Langfinger flüchten ohne Diebesgut - Polizei spürt sie in Buckau trotzdem auf

Einbruch in Magdeburg

Die Polizei Magdeburg hat nach einem Einbruch in einem Buckauer Supermarkt zwei Verdächtigte gestellt.

Magdeburg. - Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Einbrecher in Magdeburg erwischt. Laut einer Mitteilung brachen die Beschuldigten gegen 1 Uhr in einen Buckauer Supermarkt ein.

Ein aufmerksamer Zeuge habe daraufhin die Polizei verständigt, heißt es weiter. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 40 und 43 Jahren nahe des Tatorts ausfindig machen.

Diese hätten unter anderem Einbruchswerkzeug mit sich geführt, welches die Beamten sicherstellten. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Einbrecher den Supermarkt ohne Diebesgut. Trotzdem sicherte die Polizei am Tatort und an den Beschuldigten Spuren. Die Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.