Magdeburg. - In der Nacht vom 6. auf den 7. November sind unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt in der Halberstädter Straße in Magdeburg eingebrochen.

Laut Polizei verschafften sich die Täter über den Keller Zutritt zum Lager sowie zum Büro der betroffenen Drogeriefiliale.

Hier beschädigten sie eine Wand und entwendeten ein Geldverarbeitungsterminal, worin sich eine bislang unbekannte Menge an Bargeld befand, heißt es. Das Geldverarbeitungsterminal sowie ein weiterer Gegenstand wurden laut Polizei am 16. November auf einem Feldweg am Rande eines Waldgebiets zwischen Haldensleben und Hundisburg aufgefunden werden.

Beide Behältnisse seien augenscheinlich gewaltsam geöffnet und das Bargeld entnommen worden.

Nach ersten Schätzungen liegt die Summe des Bargeldes den Angaben nach im oberen fünfstelligen Bereich. Die Schätzung des Gesamtschadens steht demnach noch aus.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391/5461687 entgegen.