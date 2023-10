In Magdeburg wurde in Wohnhaus im Stadtteil Fermersleben gewaltsam eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Magdeburg (vs) - Im Zeitraum vom Donnerstag, dem 28.09., bis Samstag, dem 30.09., drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Herbartstraße im Stadtteil Fermersleben ein.



Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Rückseite des Hauses Zugang und stahlen danach verschiedene Wert- und Elektronikgegenstände.



Die Polizei konnte am Tatort verschiedene Spuren sichern, die nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens ausgewertet werden.



Weitere Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld des Tatorts nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 - 546 0 entgegen.