Einbruch in Magdeburg: Gesuchte Täter gefasst

Die Polizei konnte zwei Einbrecher auf frischer Tat in Magdeburg ertappen.

In Magdeburg wurden zwei Einbrecher geschnappt.

Magdeburg (vs) - In der Bleckenburgstraße erhielt eine 37- jährige Magdeburgerin in den Morgenstunden des 19. Dezembers ungebetenen Besuch. Die zwei aus Burg stammenden Täter, jeweils im Alter von 25 Jahren, verursachten bei dem Einbruch gegen 1.00 Uhr solch einen Lärm, dass die Geschädigte davon wach wurde.

Nachdem die Täter angesprochen wurden, flüchteten diese, konnten jedoch durch die zwischenzeitlich eintreffenden Polizeibeamten im Innenhof gestellt werden

Im Zuge der Durchsuchung konnten bei den Tätern Einbruchswerkzeug, Betäubungsmittel in geringer Menge sowie ein Messer festgestellt werden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass ein Täter in zwei Fällen zur Haft ausgeschrieben war. Die Täter wurden vorläufig festgenommen und dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, so die Polizei