Einbruch in Magdeburg: Zigaretten geklaut

In Magdeburg wurde in ein Geschäft in der Crucigerstraße eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am Samstag, 15. Januar, gegen 2.50 Uhr in Magdeburg der Einbruch in einen in der „Crucigerstraße“ ansässigen Markt bekannt.

Drei bisher unbekannte Täter drangen zunächst über den Haupteingang in den Markt ein. Im Kassenbereich des Marktes wurden die Zigarettenboxen aufgebrochen und anschließend eine unbekannte Menge von Zigarettenschachteln entwendet, so die Polizei.

Die Täter verließen den Tatort mittels Krad. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.