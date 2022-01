Einbruch in Magdeburger Einfamilienhaus: Polizeiermittlungen dauern an

In Magdeburg wurde eingebrochen. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet Nordwest ein und entwendeten in Folge dessen zwei Fahrzeuge.

Magdeburg (vs) - In der Zeit von Mittwoch, 12. Januar, 20.00 Uhr bis Donnerstag 6.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in Bereich Am Bördegarten in Magdeburg.

Anschließend entwendeten die unbekannten Täter zwei Fahrzeugschlüssel aus dem Hausflur und entwendeten die zwei dazugehörigen Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um ein Mercedes-Benz und um einen VW Golf, so die Polizei.

Zur genauen Schadensaufstellung kann nichts gesagt werden. Die Polizei wurde über den Einbruch informiert und leitete umgehend Fahrungsmaßnehmen zu den beiden Fahrzeugen ein. Die Ermittlungen dauern an.