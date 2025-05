Unbekannte brechen in ein Restaurant in Magdeburgs beliebtem Kneipenviertel ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Einbruch in Magdeburger Restaurant – Täter brechen Tür auf und flüchten

Samstagnacht brachen bisher unbekannte Täter in einer Restaurant am Hasselbachplatz ein.

Magdeburg. - In der Nacht zu Samstag, dem 31. Mai 2025, sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant im Bereich der Einsteinstraße am Hasselbachplatz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt, indem sie die Eingangstür des Lokals aufbrachen.

Laut der Polizei sei derzeit noch unklar, was genau gestohlen wurde. Auch die Höhe des entstandenen Schadens sei zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unbekannt. Das Restaurant müsse zuerst eine Inventur machen und die Schäden feststellen.

Die Poliezi untersuchte den Tatort kriminaltechnisch und ermittle nun in dem Fall. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Samstag in der Einsteinstraße bemerkten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.