Einbruch in Magdeburger Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

In der Landeshauptstadt Mageburg ist ein unbekannter Täter in einen Supermarkt eingebrochen.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, 16. Januar, wurde gegen 5.44 Uhr über einen aufmerksamen Zeugen ein Einbruch in den Lebensmittelmarkt in der „Witzlebenstraße“ in Magdeburg der Polizei bekannt. Ein bisher unbekannter männlicher Täter drang in den Markt im Bereich des Haupteingangs ein, nachdem dieser mittels roher Gewalt geöffnet wurde.

Anschließend wurden durch den Täter Genussmittel in bisher unbekannter Schadenshöhe aus dem Markt entwendet. Dieser entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: normale Statur, circa 1,80 Meter groß, rundliches Gesicht, schwarze Weste mit Kapuze, roter Pullover mit jeweils drei weißen Streifen an den Ärmeln, dunkle Jeans und helle Schuhe sowie eine Einkaufstüte mit Diebesgut.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden