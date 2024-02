Unbekannte haben in Magdeburg bei einem Einbruch in ein Autohaus einen weißen Transporter gestohlen. Das Fahrzeug hat eine markante Beschriftung. Die Polizei sucht Zeugen.

Absperrband der Polizei sichert einen Einsatzort: In Magdeburg wurde in ein Autohaus eingebrochen.

Magdeburg/DUR/mad - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in Magdeburg Neue Neustadt in das Autohaus "Henneberg" eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr und Mitternacht, so die Meldung der Polizei am Sonntag.

Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen des Autohauses und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Letztendlich wurde ein weißer Transporter der Marke Renault Trafic mit der Aufschrift: "Autohaus Henneberg" entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Straftat oder dem Verbleib des Transporters geben können, sich beim Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Kontakt zur Polizei Magdeburg: Das elektronische Revier

Das Polizeirevier ist telefonisch unter der Rufnummer: 0391/546-3295 oder per digitalem Polizeirevier erreichbar.