Magdeburg (vs) - Ein Juwelier in Magdeburg ist von Einbrechern angegriffen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es sich bei dem angegriffenen Geschäft um einen Juwelier im Süden Magdeburgs handeln. Der Einbruch sei aber erst am Montagmorgen, 25. September, bemerkt worden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich die Täter Zutritt in die Geschäftsräume des Schmuckgeschäfts verschafft und Schmuck im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen haben.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.