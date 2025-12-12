In Magdeburg haben Täter gleich fünfmal zugeschlagen. Am frühen Freitagmorgen drangen sie in Geschäfte ein. Ein Zeuge hat zwei Tatverdächtige beobachtet.

Fünf Einbrüche in einer Nacht in Magdeburg! Täter sollen Jugendliche sein

Einbrecher schlugen in der Nacht zu Freitag gleich fünfmal in Magdeburg zu.

Magdeburg. - Am Freitagmorgen ist es in Magdeburg zu fünf Einbrüchen in Einzelhandelsfilialen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach sind bei den Einbrüchen Geschäfte in der Leipziger Straße, Stadtfeld Ost, Neustädter Feld, Neue Neustadt sowie Neu Olvenstedt betroffen. Die Diebe seien zwischen 2 und 6 Uhr unterwegs gewesen.

In einem Fall habe ein Zeuge zwei mögliche Täter beobachtet, die versuchten, in ein Geschäft im Neustädter Feld einzubrechen.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

männlich

jugendliches Erscheinungsbild

circa 1,7 Meter groß

Täter 1: weißer Pullover

Täter 2: schwarzer Pullover

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder per E-Revier Anzeige zu melden.