Nach einem Einbruch in ein Magdeburger Autohaus ist mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben worden. Die Polizei sucht nun anhand eines Fotos einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen.

Mann hebt mit geklauter EC-Karte Geld ab: So sieht der Tatverdächtige aus (Foto im Text)

Nach Einbruch in Magdeburg

In Magdeburg ist mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben worden.

Magdeburg. - Bereits am 3. März ist bei einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Autohändlers in Magdeburg-Ottersleben unter anderem eine EC-Karte gestohlen worden. Dies teilt die Polizei mit.

Am 23. Mai hob laut Polizei ein bislang unbekannter Tatverdächtiger mit dieser EC-Karte Bargeld im unteren vierstelligen Bereich ab. Er wurde dabei von Überwachungskameras der Bankfiliale im Ortsteil Leipziger Straße gefilmt.

Wer kennt diesen Mann in Magdeburg? Foto: Polizei

Die Polizei versucht nun, den Mann mittels der Aufnahmen zu identifizieren.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter den Stichwörtern "EC-Kartenbetrug Leipziger Straße" unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.