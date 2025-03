Die Polizei konnte dank des Hinweises eines Zeugen am Wochenende einen Einbrecher in Sudenburg auf frischer Tat ertappen. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Polizei erwischt Einbrecher in Sudenburg auf frischer Tat

Einbruch in Magdeburg

Magdeburg. - Durch den Hinweis eines aufmerksamen Passanten hat die Polizei in Magdeburg einen Einbrecher noch während der Tat erwischt.

Nach Angaben der Polizei meldete der Zeuge am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr einen Lichtschein in einer Werkstatt in der Sudenburger Wuhne.

Die Beamten seien schnell vor Ort gewesen und hätten dort tatsächlich einen Einbrecher angetroffen, heißt es weiter. Das von dem 39-Jährigen entwendete Diebesgut sei wieder an den Inhaber der Werkstatt herausgegeben worden.

Einbruch in Magdeburg: Polizei geht von zweitem Täter aus

Aufgrund der Spuren am Tatort geht die Polizei von einem zweiten Täter aus, der die Örtlichkeit vor Eintreffen der Beamten verlassen haben soll. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 bei der Polizei zu melden.