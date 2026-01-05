Dieser Einbruchsversuch endete hinter Gittern: Am Samstag hatten drei Männer versucht, in eine Wohnung im Schrotebogen in Magdeburg einzubrechen. Die Polizei konnte die Männer auf frischer Tat ertappen.

Samstagabend haben drei Männer versucht, in eine Wohnung im Magdeburger Schrotebogen einzubrechen.

Magdeburg. – Am Samstagabend haben drei Männer gegen 23 Uhr versucht, in eine Wohnung im Bereich des Magdeburger Schrotebogens einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die drei Tatverdächtigen noch vor Ort gestellt werden.

Demnach hatten die drei Männer gewaltsam versucht, in die Wohnung einzudringen. Als ihnen dies nicht gelang, wollten sie demnach den Hauseingang verlassen. Dabei seien sie von Polizeibeamten gestellt worden.

Einbruch in Magdeburg: Messer und Gasdruckpistole entdeckt

Laut Polizei habe einer der Tatverdächtigen ein Messer sowie eine Gasdruckpistole aus seinen Taschen genommen. Unter Androhung von Zwang habe der 20-Jährige die Waffen jedoch fallen lassen.

Die Polizei habe die drei Männer vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung seien die Tatmittel aufgefunden und sichergestellt worden. Gegen die Verdächtigen seien entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.