Magdeburg/vs. - Zum Ende des Jahres musste die Polizei gleich an mehreren Orten in Magdeburg Einbrüche feststellen. Vier Einsatzorte galt es für die Beamten in und nahe der Landeshauptstadt anzufahren, um vor Ort die Ermittlungen aufzunehmen.

Einbruch in das Tiefbauamt in Magdeburg

Der erste Einsatz führte die Beamten am Sonntag, dem 31. Dezember, zum Tiefbauamt der Stadt Magdeburg. Hier wurde in mehrere Gebäude eingebrochen, erklärte die Polizei. Die unbekannten Täter betraten gewaltsam die Räume und öffneten diverse Schränke und Behälter. Es wurden unter anderem elektronische Geräte und ein Quad gestohlen.

Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Als nächstes musste die Polizei am gleichen Tag gegen 22 Uhr in die Gernröder Straße in Magdeburg. Hier waren mutmaßliche Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam in das Haus eingedrungen. Wie viel Diebesgut die Einbrecher an sich bringen konnten, steht laut Polizei derzeit noch nicht fest.

Einbruch in Geschäft für Sicherheitssysteme

Der vorletzte Einbruchsort am 31. Dezember befand sich am Universitätsplatz in Magdeburg. Hier schlugen unbekannte Täter gegen 23.25 Uhr die Eingangstür des unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhauses ein. Anschließend wurde im Haus die Gipskartonwand gewaltsam durchstoßen, um in ein Geschäft für Sicherheitssysteme einzudringen.

Die Beamten sicherten den Tatort und leiten ein Ermittlungsverfahren ein. Wie hoch die Gesamtschadenssumme ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Einbruch in ein Autohaus bei Magdeburg

Am ersten Neujahrstag, dem 1. Januar 2024, wurde die Polizei dann nach Sülzborn in Magdeburg gerufen. Hier hatten unbekannte Täter gegen 1.24 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Autohauses eingeworfen.

Anschließend stahlen die unbekannten Täter laut Polizei ein schwarzes E-Bike mit türkisen Streifen des Herstellers Bianchi. Das Fahrrad wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann oder etwas gesehen hat, möge sich bei der Polizei in Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546 3295 melden.