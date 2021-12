Einfamilienhaus: Einbruch am helllichten Tag in Magdeburg

Dreiste Täter verschafften sich am 23. Dezember in Magdeburg Zugriff auf ein Einfamilienhaus.

Magdeburg (vs) - Am 23. Dezember kam es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Magdeburg/Ottersleben, während sich das geschädigte Ehepaar außer Haus befand.

Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Im Haus wurden verschiedene Wohnräume durchwühlt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Entwendet wurden diverse Schmuckgegenstände. Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.