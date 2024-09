Zu gleich mehreren Bränden ist es am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Stadtfeld in Magdeburg gekommen. Ein Hubschrauber war auf der Suche nach einem möglichen Brandstifter.

Brand in Magdeburg: Hubschrauber der Polizei kreiste in der Nacht über Stadtfeld

Magdeburg. - In der Nacht ist es zu einer neuen, bislang dritten Brandserie in Stadtfeld gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die Brände geschahen in der Steinigstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße in Magdeburg.

Von der Mülltonne blieb kaum etwas übrig. Foto: Stefan Harter

Demnach standen gegen 2 Uhr am Freitagmorgen mehrere Container in Flammen, darunter Mülltonnen und Kleidercontainer. Insgesamt wurden mindestens drei Kleinbrände gemeldet, heißt es.

Bei dem Brand wurde auch die Umgebung in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Stefan Harter

Da der Verdacht der Brandstiftung bestand, sei auch ein Hubschrauber über Stadtfeld gekreist.