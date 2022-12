Magdeburg (vs) - Zu einem Einsatz mit Hubschrauber und Spürhund ist es am Donnerstagabend in Birkenweiler in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen die Täter zunächst mit Fahrrädern vor das Grundstück gefahren sein und die Grundstücksumfriedung eines Einfamilienhauses überstiegen haben. Anscheinend sollen sie die Terrassentür aufgehebelt haben und ins Hausinnere gelangt sein. Eine Zeugin hat den Vorfall aber offenbar beobachtet und alarmierte die Polizei.

Die alarmierte Polizei konnte die Täter vor Ort allerdings nicht mehr antreffen. Deshalb wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, heißt es. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenspürhund waren den Angaben zufolge im Einsatz. Der Spürhund verfolgte demnach eine Fährte bis zum Olvenstedter Graseweg, die sich aber dort verlor.

Die Polizei stellte eigenen Angaben zufolge die beiden Fahrräder sicher und nahm umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen mit dem Ziel vor, die Täter auf diese Weise zu identifizieren.