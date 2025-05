Weil drei Männer in der Einsteinstraße in Magdeburg einen Streit zwischen einem Pärchen schlichten wollten, wurden sie von einem Angreifer mit einem Schlagring zum Teil heftig verletzt.

Männer wollen in Magdeburg Streit schlichten: Schlagring-Angreifer verletzt alle drei

Angriff in der Einsteinstraße

Mit einem Schlagring hat ein Mann in der Einsteinstraße in Magdeburg drei Männer verletzt.

Magdeburg.- Bei einem Streit zwischen vier Beteiligten hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen in der Einsteinstraße in Magdeburg einen Schlagring eingesetzt, wie die Polizei meldet.

Demnach stritt ein bislang Unbekannter zunächst mit seiner Freundin. Als ein 51-Jähriger die Auseinandersetzung mitbekam und schlichten wollte, habe der Streithahn mit einem Schlagring um sich geschlagen, heißt es.

Schlagring-Attacke in Magdeburg: Drei Männer verletzt

Dabei habe er den 51 Jahre alten Mann ins Gesicht getroffen. Auch ein 58-Jähriger und ein 32-Jähriger, die zum Streit hinzueilten, seien von dem Mann mit dem Schlagring verletzt worden. Anschließend sei der Angreifer geflohen, so die Beamten weiter.

Der 51- und der 32-Jährige kamen ins Krankenhaus. Gegen den Unbekannten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.