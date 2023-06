In Magdeburg haben zwei Täter zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen.

Schwerer Diebstahl in Magdeburg: Täter räumen Spielautomaten in einer Bar leer

In der Magdeburger Einsteinstraße sind zwei Täter in eine Bar eingebrochen und haben dort Geld aus zwei Spielautomaten gestohlen.

Magdeburg (vs) - Sie brachen über ein Fenster ein und stahlen Geld aus zwei Spielautomaten: Zwischen Sonnabend und Mittwoch sind zwei Täter in eine Bar in der Magdeburger Einsteinstraße eingedrungen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollen die Täter, nachdem sie gewaltsam in die Bar eingedrungen sein, zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen haben. Nach ersten Schätzungen sei dabei ein Gesamtsachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden, heißt es.

Die Polizei ermittelt.