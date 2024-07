Polizei in Magdeburg Nahe der Sternbrücke Magdeburg: Mann treibt in der Elbe - Warum er den Einsatz jetzt bezahlen soll

In Magdeburg wurde ein Polizeieinsatz ausgelöst, als ein Mann scheinbar in Not in der Elbe trieb. Zeugen alarmierten die Polizei, doch der Mann konnte sich selbst retten. Wird der Einsatz für ihn nun teuer?