Elf Fahrzeuge in der Förderstedter Straße in Magdeburg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Gleich elf Fahrzeugbesitzer haben sich am Sonnabend (4. Dezember) bei der Polizei in Magdeburg gemeldet. Alle Autos sind, laut Polizei, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Magdeburg (vs) - Gleich mehrere Fahrzeugbesitzer haben sich am Sonnabend (4. Dezember) bei der Polizei gemeldet, weil sie Beschädigungen an ihren Autos feststellten.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, waren alle Fahrzeuge zur Tatzeit in der Förderstedter Straße geparkt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mindestens elf Fahrzeuge augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Tat ereignete sich vermutlich in den Nachtstunden vom 3. auf den 4. Dezember. Anwohner oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0391 / 546 – 3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.