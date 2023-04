In einer Discounter in Alt Salbke kam es am Mittwoch zu einem räuberischen Diebstahl. Die Polizei konnte den Täter nun offenbar schnell ermitteln.

Magdeburg (vs) - Einen Ermittlungserfolg meldet die Polizei in Magdeburg. Demnach war es zuvor in einem Discounter in Alt Salbke es am Mittwoch, 5. April, zu einem räuberischen Überfall gekommen. Die Polizei berichtete in einer Mitteilung von einem unbekannten männlichen Beschuldigten, der den Discounter zur Mittagszeit betreten und mehrere Lebensmittel in seine Tasche gesteckt haben soll.

Als der Mann im Anschluss den Kassenbereich verlassen wollte, ohne dabei die mitgeführten Waren zu bezahlen, soll er von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen worden sein. Hierbei soll der bis dahin unbekannte Mann versucht haben sich aus der Filiale zu entfernen, heißt es vonseiten der Beamten. Der Mitarbeiter soll den Mann noch kurzfristig festgehalten haben können, bevor dieser sich letztendlich doch gewaltsam losgerissen haben soll und mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflohen ist.

Die Magdeburger Polizei wurde über den Diebstahl informiert und ermittelte offenbar im direkten Umfeld. Dabei soll sich herausgestellt haben, dass der vermeintliche Täter vor seiner Tat mit einem Kraftfahrzeug den Parkplatz des Discounters befahren habe, heißt es. Die Spur soll schließlich zu einem 49-jährigen Magdeburger geführt haben, der der Täterbeschreibung entsprochen haben soll. Auf den Diebstahl angesprichen, habe der Mann die Tat eingeräumt, erklärt die Polizei.