Erneut Motorrad in Magdeburg gestohlen - Zeugen gesucht

Magdeburg (vs) - Am Ostersonnabend zeigte ein weiterer Geschädigter den Diebstahl seines Motorrades bei der Polizei an. Das Motorrad, eine 19 Jahre alte blaue Honda, stand in der Wolfenbütteler Straße geparkt und war mit einem zusätzlichen Schloss gesichert. Den unbekannten Tätern gelang es in der Nacht zuvor, die Sicherungseinrichtungen des Motorrades zu überwinden und das Fahrzeug zu entwenden, ohne dabei von Zeugen gesehen worden zu sein.