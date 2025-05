Magdeburg - Zum wiederholten Mal gab es am 22. Mai 2025 Feueralarm im Müllheizkraftwerk (MHKW) in Magdeburg-Rothensee. Ein Brand war im unteren Bereich des Müllbunkers 2 ausgebrochen, wie das Unternehmen und die Magdeburger Feuerwehr übereinstimmend informieren.

Der Müll sei dort hochaufgestapelt gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Mit Wasser und Schaum konnte das Feuer eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden. Um weitere Glutnester zu finden, wurde der Abfall mit einem Kran abgetragen und anschließend direkt in die eigentliche Verbrennungsanlage gebracht.

Feuerwehr Magdeburg ist zehn Stunden im Einsatz am MHKW

Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr, die rund zehn Stunden vor Ort waren. Schäden seien nicht entstanden und der Betrieb der Kessel konnte aufrechterhalten werden. Das MHKW dankte den Einsatzkräften für das schnelle Eingreifen.

Die genaue Ursache für das Feuer steht zwar nicht fest. Dennoch weist die Magdeburger Feuerwehr darauf hin, dass solche Brände in Müllbunkern häufig durch falsch entsorgte Abfälle entstehen. Dazu zählen heiße Asche, glimmende Zigarettenreste, Akkus oder Chemikalien, die in den Restmüll gelangen.

Feuerwehr warnt: Alte Akkus und Batterien können sich selbst entzünden

Diese Stoffe könnten sich dann im Mülllager selbst entzünden und so ein Feuer auslösen. Daher sollten ausschließlich abgekühlte und ordnungsgemäß getrennte Abfälle entsorgt werden. „Besonders Lithium-Ionen-Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden“, heißt es in einer Mitteilung.

In den vergangenen Jahren hat es mindestens viermal im MHKW Magdeburg-Rothensee gebrannt, zuletzt erst Anfang Mai 2025.