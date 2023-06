Ein Zeuge hat in Magdeburg einen Einbruch beobachtet. Die Polizei schnappte die Täter auf frischer Tat.

Kupferdiebe in Magdeburg durch Polizei geschnappt

Magdeburg (vs) - Auf frischer Tat geschnappt! Am Donnerstag, 29. Juni, bemerkte ein Zeuge gegen 19 Uhr einen Einbruch in ein leerstehendes Gebäude nahe der Lübecker Straße und verständigte die Polizei.

Während der Suche im Gebäudes stellte die Polizei zwei Beschuldigte sowie offenbar zum Abtransport bereitgestelltes Kupferrohr fest. Auch ein Auto mit einem Anhänger, welches in der Nähe stand, konnten den Beschuldigten zugeordnet werden. Diese waren jeweils mit falschen Kennzeichen versehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund eines fehlenden Eigentumsnachweises stellte die Polizei diese sicher und ließ sie abschleppen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.