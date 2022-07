Eskalation im Rotehornpark: Fußballfans liefern sich Massenschlägerei in Magdeburg

Zu einer Massenschlägerei zwischen verfeindeten Magdeburger und Berliner Fußballfans ist es am Sonnabend im Rotehornpark Magdeburg gekommen.

Eine Massenschlägerei haben sich in Magdeburg Fußballfans geliefert. Überwiegend waren Berliner an der Eskalation im Rotehornpark beteiligt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Magdeburger und Berliner Fußballfans haben am Sonnabendmittag im Rotehornpark in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt aufeinander eingeprügelt. Dies teilte die Polizei mit.

Im Vorfeld des Freundschaftsspieles zwischen dem FCM und dem 1. FC Union Berlin trafen nach bisherigem Erkenntnisstand zwei größere Gruppierungen aus den verschiedenen Fanlagern im Bereich der Stadthalle aufeinander. Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Magdeburger Polizei und teilten mit, dass sich die beiden rivalisierenden Gruppen unvermittelt angriffen und aufeinander einschlugen.

Massenschlägerei unter Fußballfans in Magdeburg: Polizei stellt Identität von rund 70 Personen fest

Durch ein schnelles Einschreiten gelang es den eingesetzten Polizeikräften, mehrere Personen an der Stadthalle sowie im näheren Umfeld zu stellen und festzusetzen. Die Polizei hat in weiterer Folge die Identität von nahezu 70 Personen feststellen können. Ein Großteil der festgestellten Personen trug einheitlich weiße T-Shirts mit schwarzen Hosen oder schwarze T-Shirts mit weißen Hosen.

Die identifizierten Personen kamen größtenteils aus dem Großraum Berlin und erhielten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Der Zugang zum Stadion blieb den festgestellten Personen verwehrt. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren im besonders schweren Fall des Landfriedensbruches eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Verdächtigen geben können. Aber auch Zeugen mit etwaigen Bild- oder Videoaufzeichnungen werden gebeten, sich unter 0391-5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.