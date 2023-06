Ein 25 Jahre alter Mann hat in Halberstadt im Harz mehrfach auf einen jüngeren eingestochen.

Versuchte Tötung im Harz: Mann sticht in Halberstadt mehrfach auf 20-Jährigen ein

Ein Mann hat in Halberstadt im Harz gleich mehrfach einen 20 Jahre alten Mann attackiert.

Halberstadt (vs) - Zu einer versuchten Tötung ist es am Donnerstagabend in Halberstadt im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zwischenfall zwischen zwei Männern. Dabei soll ein 25-Jähriger mehrfach einen 20-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Er kam im Anschluss an den Angriff ins Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter soll sich zunächst vom Tatort entfernt haben, konnte aber schnell identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.