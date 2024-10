In Magdeburg ist der Polizei ein europaweit gesuchter Schleuser ins Netz gegangen. Wie es dazu kam.

Schleuser durch Zufall in Magdeburg erwischt: Warum der Mann geschnappt wurde

Magdeburg. - Am Sonntag ist ein europaweit gesuchter Schleuser auf der Flucht in Magdeburg geschnappt worden. Der 26 Jahre alte Mann war laut Polizei ohne gültigen Fahrschein in einem Intercity von Leipzig nach Magdeburg unterwegs und wurde deswegen von der Bundespolizei kontrolliert.

Der Mann sei durch seine Fingerabdrücke zweifelsfrei identifiziert worden. Der Abgleich im Fahndungssystem habe ergeben, dass der tunesische Staatsangehörige mit einem europäischen Haftbefehl wegen Schleusung durch Österreich gesucht wurde.

Eine Richterin in Magdeburg bestätigte nun den internationalen Haftbefehl und ließ den Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführen, heißt es.

Dem Mann drohen nun aufgrund der Schleusung bis zu zehn Jahre Haft in Österreich. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung sowie unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes.